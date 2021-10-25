«На месте ни секунды не сидит!»: Валерия запечатлела подросшую внучку в джемпере и розовых лосинах

Валерия в этом году отметила 53-летие. Она является не только популярной певицей, но и многодетной мамой. Артистка поддерживает отношения с сыновьями Арсением и Артемием, а также с дочкой Анной. Ее наследники уже женились, а в этом году певица также стала бабушкой. У ее младшего сына родилась дочка Селин. Первое время родители скрывали лицо крохи, но теперь показывают ее публике.

Накануне, 24 октября, Валерия провела выходной вместе с внучкой. Она засняла, как ее муж Иосиф Пригожин играет с малышкой. Он держал ее на руках. Девочка была облачена в джемпер и розовые лосины. У нее отрасли светлые волосы. Когда она стала не только дрыгать ножками и ручками, но и причмокивать губами, артистка рассмеялась. Сам Пригожин зацеловал кроху.

«На месте ни секунды не сидит! Девочка-ртуть!» — отметила Валерия. «Наше солнышко, счастье. Воскресный день с малышкой», — подписал кадры муж звезды.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие посчитали, что девочка очень подросла. К слову, Селин исполнится один год 1 января.

«Какой вы классный дедушка!! Любовь, теплота и нежность», «Любящий дедушка, счастливый смех бабушки», «Как же вы классно смотритесь в роли дедушки, с малышкой!», «Невероятная малышка», «Прекрасный дед и прекрасная внучка», — прокомментировали пост подписчики.

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