Невестка Валерии засняла подросшую дочку в шапочке и комбинезоне на руках у Шульгина

Лиана Шульгина сообщила, что у них с мужем 1 ноября знаменательная дата.

Валерия является не только певицей, но и многодетной мамой. Год назад она побывала на свадьбе младшего сына Арсения Шульгина, который сочетался с браком с избранницей по имени Лиана.

Вскоре молодожены подарили певице первую внучку Селин. Несмотря на то, что наследник артистки очень молодой, в 22 года он имеет собственный бизнес и ездит на дорогих автомобилях.

Свою жену и дочку Арсений окружает вниманием и заботой. Они переехали в новую квартиру, где растят наследницу. Часто Валерия приезжает, чтобы проведать внучку. Не так давно они даже отдохнули все вместе с ребенком. А 1 ноября Лиана решила поделиться трогательными кадрами.

На фото Шульгин держит на руках маленькую наследницу, облаченную в тонкую шапку и нежно-розовый комбинезон с белыми носочками.

«Сегодня нашей малышке Селин 10 месяцев и 2 года мы с Арсением вместе. Люблю вас!» — написала невестка Валерии.

Поклонники восхитились внучкой певицы. Многие также удились, что Арсений вместе с возлюбленной всего два года.

«До чего она сладкая», «Самая красивая, счастливая, семья», «Прекрасная малышка», «Мамина копия, особенно глаза», «Радуйтесь вместе! Себе и своей половинке! А доча это ваше продолжение! Ваша путеводная звезда!», «Какая хорошенькая», — прокомментировали пост подписчики.

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