Валерия, Лещенко и другие звезды рассказали про грядущие новогодние огоньки 2022 года

Съемки праздничных программ в самом разгаре, и многие артисты уже получили приглашения.

Ноябрь — время, когда на телевидении начинают активно снимать новогодние шоу. Телеканал «Россия 1» успел отличиться и навлечь на себя гнев зрителей. Причина — маленький тигренок, который оказался на съемочной площадке.

Так как наступающий 2022 год будет годом Тигра, то и в кадре решили показать маленького хищника. Тигренок совсем кроха и явно был напуган.

Хищника носил на руках Николай Басков, а Андрей Малахов весело смеялся рядом. В итоге оба шоумена получили нагоняй от зрителей.

Оставят ли тигра в новогоднем шоу или все-таки откажутся от идеи — покажет время. До новогодних огоньков остается чуть больше месяца, и зрители оценят все лично.

А пока Teleprogramma.pro решила узнать у Валерии, Юрия Антонова, Сосо Павлиашвили и Льва Лещенко — получили ли они приглашения на съемки праздничных программ от телеканалов и где зрители увидят их в главную ночь года.

Огонькам быть

Иосиф Пригожин, муж и продюсер певицы Валерии, подтверждает, что съемок у артистки много. И это огромная работа.

«Увидите везде, куда нас пригласили и пригласят. Точно будем на НТВ, возможно, на Первом канале, может, еще на «России 1». Вот сейчас на НТВ снимается новогодний мюзикл. Это огромное количество людей, которые заняты на площадке: режиссеры, осветители, операторы, работники сцены, продюсеры, артисты. Огромная трудоемкая работа. А люди получают конфету, и никто не задумывается, какие ингредиенты внутри. Когда кричат «огоньки надоели», у меня всегда одна реакция, хочется сказать, что вы как попугаи, которые повторяют: «Попка — дурак». В огоньках принимают участие очень трудолюбивые артисты, которые хотят хотя бы так встретиться со своим зрителем. И если на телевидении нет молодых исполнителей, то не потому, что их не приглашают. А потому что они ленятся и сами не ходят. А настоящий артист всегда воспользуется такой возможностью пообщаться со своим зрителем. И если со стороны кажется, что все просто, то совсем не так. Съемки — это огромные расходы, новые наряды, прически и так далее. А для девочки — особенно», — делится Иосиф Пригожин.

Лев Лещенко сейчас за границей и пока не успел решить вопрос с новогодними съемками, но приглашения имеются.

Главное здоровье

А Юрий Антонов признается, что все будет зависеть от его здоровья.

«Ничего пока не известно. Все на карантине, все под вопросом. Я бы с большим удовольствием поделился, где я буду, но не знаю. Все зависит от моего здоровья, а не от того, хочу я или нет. Я, к большому сожалению, на карантине», — делится артист.

Место встречи изменить нельзя

Сосо Павлиашвили тоже готов принять активное участие в каждом проекте, куда его позовут.

«От людей я не прячусь. Принимаю активное участие везде, куда меня зовут. Никогда не отказываюсь. В эту новогоднюю ночь увидите старого седого грузина на канале «Россия 1». Везде, куда меня позвали, я выступаю», — говорит артист.

Исполнитель говорит, что пандемия не внесла существенных изменений в формат новогодних программ. Они уже давно полюбились зрителям и отлично себя зарекомендовали. Так что съемки всегда проходят примерно в одном и том же формате.

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