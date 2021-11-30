«Как же прекрасно быть твоей мамой»: Бондарчук разместила редкое детское фото детей от режиссера

Модель Светлана Бондарчук в Instagram тепло поздравила с днем рождения своего сына от режиссера — Сергея. Она разместила его детское фото с сестрой Варварой.

«Как же прекрасно быть твоей мамой. Я тебя люблю каждое мгновение жизни и хочу, чтобы ты был самый красивый на земле. С днем рождения, Сережа!» Светлана Бондарчук

Напомним, что сын Сергей появился на свет у четы Бондарчуков в 1991 году. В этом году он отпраздновал 30-летие.

Светлана и Федор Бондарчук развелись в 2016 году. При этом ради общих детей они сохранили добрые отношения.

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