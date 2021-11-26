Светлана Бондарчук сверкнула идеальной фигурой в бикини, мотивируя на стройность

26 ноября светская дама Светлана Бондарчук в очередной раз замотивировала своих поклонников на здоровый образ жизни.

52-летняя красавица опубликовала в Instagram свое фото в бикини, показав стройную фигуру, и намекнула на то, как добиться таких форм.

«Йога, силовые, пилатес, бассейн, интервальное голодание. Передвигаться по городу только на машине или метро, смотреть все сериалы и валяться на диване, бесконечно листать «Инстаграм», есть на ночь. Что выберем?» — написала Бондарчук. «Ну ваш выбор очевиден!» — ответила ей одна из подписчиц.

И хотя многие комментаторы написали под постом, что фото — огонь, добрая половина из них отметила, что лучше чередовать приятное с полезным и находить гармонию.

«50/50, а то слишком идеальной тоже неохота быть», «Выбираем — чередовать», «Всего понемногу», «Спорт и безделье — это прекрасно», — пишут поклонники знаменитости.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Способы для похудения и поддержания стройности лучше выбирать, проконсультировавшись с профильными специалистами-медиками.

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