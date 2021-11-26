«Динамичное и оптимистичное впечатление»: Бондарчук в фиолетовых леггинсах подчеркнула стройные ноги на прогулке

Меньше чем через месяц Светлана Бондарчук отметит свое 53-летие. Стройная блондинка предпочитает яркие цвета в одежде и не боится экспериментов. К тому же она всегда следит за модными трендами. В своем инстаграме Бондарчук поделилась кадрами, на которых позировала во время прогулки с домашним любимцем. Эксперта сайта Teleprogramma.pro, стилист Катерина Ланич считает, что образ получился очень модным и трендовым, а самое главное, удобным и теплым для прогулок и занятий спортом.

«Куртка и шапка в ярком оранжевом цвете в сочетании с приглушенной фиолетовой толстовкой и яркими фиолетовыми леггинсами создают очень динамичное и оптимистичное впечатление. Но из комплекта явно выбивается обувь Светланы. Вместо светлых приглушенных кроссовок, хочется закончить этот образ чем-то таким же ярким, как и начало образа. Поэтому я предлагаю обратиться к цветовой схеме «триада», по ней мы должны выбрать яркий динамичный зеленый цвет, который прекрасно будет дополнять и завершать данный образ», — сказала Ланич.

Также эксперт отметила, что Светлану можно отнести к типажу со светлыми приглушенными чертами лица.

«Соответственно, чтобы телеведущая не терялась на фоне такого яркого аутфита, ее внешности необходима доработка в виде макияжа, чтобы подчеркнуть природную красоту», — подчеркнула Катерина Ланич.

Справка Teleprogramma.pro

Катерина Ланич — стилист. В мир моды и стилистики пришла по пути самообразовании. Сразу начала много практиковать и получать важный опыт. Работает персональным стилистом и стилизует коммерческие съемки для брендов. Опыт работы — с марта 2021 года.

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