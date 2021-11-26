«Не боюсь яркого цвета!»: Светлана Бондарчук подчеркнула стройность костюмом в стиле Chanel

Телеведущая Светлана Бондарчук презентовала костюм с великанским пиджаком и мини-юбкой А-силуэта. Примечательно, что под фотографией в личном микроблоге знаменитость рассказала о своей модной привычке.

В последнее время Светлану Бондарчук редко увидишь в скучных образах лишь с базовыми оттенками. Бывшая возлюбленная Федора Бондарчука объяснила, почему так происходит.

«Рада, что мои подписчики так любят яркие образы, я вот не боюсь цвета! Ведь он передает мое настроение. А вы? Носите разноцветные луки? Какой у вас любимый цвет? У меня фиолетовый, зеленый, голубой», — призналась Бондарчук.

«Света, вы крутая!», «Обожаю яркий цвет. И в одежде, и в интерьере. И на вас особенно», «Светлана, какая вы красотка», «Обожаю Светлану Бондарчук в одежде любого цвета», «Самая красивая! Восхищаюсь вами!» — написали восторженные поклонники Бондарчук.

Напомним, ранее Светлана Бондарчук подчеркнула стройные ноги яркими лосинами. Телеведущая отдала предпочтение фиолетовым облегающим брюкам в сочетании с курткой цвета апельсина.

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