«Красивое время года»: Пегова в водолазке янтарного цвета и кожаных лосинах предстала в Минске

Ирина Пегова не скрывает, что любит свою родину. Она часто путешествует по России и показывает самые отдаленные уголки страны. Сама актриса родилась и выросла в городе Выкса. Она часто приезжает туда и навещает родных в деревне. Однако последний год для нее выдался насыщенным. Артистка приняла участие в «Ледником периоде». После этого шоу она решила похудеть.

За последние месяцы Ирина так преобразилась, что поклонники не перестают восхищаться. Она похудела и теперь все чаще носит не платья, а костюмы. Недавно актриса отметилась в ГУМе, где предстала в наряде с воротничком и сапожках. А теперь она поделилась кадрами из Минска, где прогулялась по парку. Пегова облачилась в кожаные лосины и водолазку янтарного цвета. Лоферы и пальто дополнили ее осенний лук.

«Какое же красивое сейчас время года», — отметила она.

И вновь актриса впечатлила фанатов. Многие отметили, что она стала еще стройнее. А некоторые стали восторгаться ее образом. «Уже почти все облетело! Ирочка, вам идет желтый и солнце!», «Ну вот… теперь хочу водолазку охровую», «Теперь я знаю ответ! Зимой и летом, одним цветом — Ирина Пегова! Всегда прекрасна, энергична и позитивна», «И вы прелесть», — прокомментировали пост подписчики.

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