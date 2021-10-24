«Дает хороший цвет лица»: Лопырева в женственном платье тона мандарина с воротничком «Клодин» предстала на выставке

Звезда уже несколько лет занимается продвижением российской культуры в Арабских Эмиратах.

Виктория Лопырева в очередной раз приняла участие в работе международной выставки Expo Dubai в Арабских эмиратах. Модель уже не первый год продвигает российскую культуру в Дубае, а также организовывает гала-ужины для вип-гостей мероприятия.

В этом году на сцене фестиваля выступили государственные ансамбли: карачаево-черкесский «Эльбрус», Республики Коми имени Виктора Морозова «Асъя Кыа» и Донских казаков имени Анатолия Квасова.

Виктория Лопрева в этот день работы выставки предстала на публике в манариновом платье в его припыленном варианте с цветочным принтом. Платье имело женственный крой и было украшено белым воротничком «Клодин».

О мандариновом оттенке, который актуален в этом сезоне, ранее рассказывал Александр Васильев на шоу «Модный приговор». По словам ведущего проекта, оттенок не только выглядит современно, но и позитивно отражается на внешности, освежая ее. Эксперт уверен, что он идет практически всем женщинам.

«Цвет дает витаминное настроение, хорошую эмоцию, хороший правильный цвет лица. Вспоминайте об этом цвете особенно осенью!» — заметил историк моды.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.