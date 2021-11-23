И белый не полнит: постройневшая Пегова в укороченных брюках и мюлях предстала на съемках

Ирина Пегова уже давно строит карьеру в кино. В ее копилке десятки ролей в театре. Она лауреат российской театральной премии «Золотая маска». Примечательно, что Ирина не раз участвовала в шоу.

Она даже победила в «Танцах со звездами» и дошла до финала в «Ледниковом периоде». Актриса часто восхищала судей своими способностями. Даже пышные формы не мешали ей блистать на паркете и льду.

Но за последние несколько месяцев Пегова похудела. Она успевала работать и путешествовать. Актрисе нравится много гулять. Этой осенью она ездила в Минск, где снималась в продолжении сериала «Акушерка».

Теперь артистка поделилась кадрами, на которых шла по больнице. Она была облачена во все белое. Ирина в футболке, рубашке и укороченных брюках дефилировала. Мюли дополняли ее образ врача.

«А что? Ну… чем не доктор! Еще какой доктор», — написала звезда.

Поклонники были рады видеть Пегову в полюбившейся роли. Многие также поразились тому, как она похудела. «Просто красавица», «Прекрасная, выглядите сногсшибательно», «Ну ведь хороша!», «Вы суперская женщина», «Какая стройная», «Ого, как вы похудели», «Даже в белом такая тростинка», «Ириша, вы классная», «Идеальная походка», — прокомментировали пост подписчики.

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