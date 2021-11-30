Стильно утеплилась: Муцениеце в белоснежном пуховике и джинсах скинни появилась на ГУМ-катке

Актриса посетила открытие главного катка страны на Красной площади. Она оделась в одном стиле с другими гостями мероприятия.

Агата Муцениеце давно стала популярной актрисой. Она прославилась после сериала «Закрытая школа». Также зрители видели ее в фильме «Тобол». Артистка не скрывает, что ей нравится сниматься и играть в театре.

Посла развода с Павлом Прилучным она стала получать еще больше предложений по работе. Агата признавалась, что за съемочный день ей платят 100 тысяч рублей. Но при этом звезда редко балует себя обновками.

Лишь для светских раутов экс-жена Прилучного приобретает вечерние платья. Но она признавалась, что стала чаще выбирать женственные образы. А так как этой осенью актриса участвует в «Ледниковом периоде», то она не смогла пропустить открытие ГУМ-катка.

На Красной площади Муцениеце появилась в джинсах и белоснежном стеганом пуховике. Она также надела вязаную шапку. В таком же наряде была фигуристка Наталья Забияко.

Примечательно, что катке собралось много звезд: Татьяна Навка, Стеша Маликова, Алена Водонаева, Надежда Михалкова и другие известные персоны. Некоторые выбрали такой же дутый пуховик цвета миндального молока, как и Агата. Поклонники восхитились тем, как она выглядит.

«Очень красивое видео, теплое, куртка на вас шикарная», «Вы выглядите просто чудесна», «А вам теперь идет лед», «Как красочно», «Агата, вот это скольжение», «Просто роскошно!», «Ожившая сказка», — прокомментировали пост подписчики.

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