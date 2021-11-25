«Чудесный вечер»: Агата Муцениеце в пышной юбке из органзы и легком топе вышла в свет

Актриса для светского вечера выбрала необычный бальный наряд. Она привлекла к себе внимание.

Агата Муцениеце уже давно стала известной актрисой. Она не раз снималась в фильмах и сериалах. Но многие поклонники до сих пор ее любят за роль в картине «Закрытая школа». Более того, она почти 10 лет состояла в браке с Павлом Прилучным.

Несмотря на то, что у них двое детей, они развелись в прошлом году. По словам Агаты, ей пришлось пережить ряд неприятных моментов, которые больше она решила не терпеть.

За минувшее время актриса стала больше сниматься в кино и участвовать в телевизионных проектах. Более того, она и сама призналась, что стала одеваться более женственно. В ее гардеробе теперь много мини-юбок и платьев. А накануне в Москве состоялась премия журнала «ОК».

Муцениеце появилась на мероприятии в черном эффектном платье. Она подчеркнула талию, надев пышную многослойную юбку. Также топ из легкой органзы украсил ее образ.

«Вчера был чудесный вечер. Премия Больше чем звезды по версии журнала „ОК“. Я наверное давно не чувствовала себя такой красивой», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали экс-жену Прилучного комплиментами. «Красотка», «На испаночку похожа», «Агата, красота неимоверная», «Красивое платье, красивые вы», «Как же идет!», «Голливудская звезда», «Вкус, красота, искренность», «Агата, вы конечно как всегда шикарно выглядите, но улыбка вам больше к лицу», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.