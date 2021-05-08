«Красиво и празднично»: Вера Брежнева показала, в чем ее дочка ходит в престижную школу в Киеве

Певица призналась, что ее младшая наследница не любит фотографироваться по утрам. Более того, рюкзак девочки весит 10 килограммов.

Вера Брежнева счастлива в браке с Константином Меладзе. Супруги редко вместе выходят в свет. Однако иногда они демонстрируют семейную идиллию. Певица мечтает подарить избраннику двоих детей. У нее есть дочки от прошлых отношений. Недавно она с ними провела время в Дубае. Старшая Соня отметила 20-летие. Она живет в США, где поступила в гуманитарный колледж Уиттьер, расположенный в Калифорнии.

А вот младшая дочка звезды Сара все свободное время находится с мамой. Но во время учебы 11-летняя девочка уезжает в Киев к родным. Там она ходит учится в престижную Британскую международную школу Nivki. Однако майские праздники Брежнева посвятила уединенном отдыху в особняке в Италии. Рядом с ней находится Сара, у которой пока каникулы. Накануне певица решила показать, в чем обычно ее наследница ходит на уроки.

«Рюкзак весит 10 кг. Сара не любит фотографироваться, особенно по утрам», — отметила она. «Но мне очень нравится, что всю неделю они ходят в школу в удобной школьной форме, а по пятницам надевают formal красиво и празднично с галстуком», — добавила звезда.

На фото Сара позировала в клетчатой юбке плиссе выше колен, белой рубашке с галстуком и в жакете в гербом. Ботинки на шнуровке дополняли образ, как и пудровый рюкзак.

Поклонники восхитились красотой девочки. Многие отметили, что она похожа на маму. «Милая такая», «Классная форма, не то что у нас», «Да, это красиво», «Девочка прелестная», «Хочется любоваться такой милой школьницей», «У всех рюкзаки тяжелые, только в США детей берегут», «Вы правы, это красиво», — стали писать пользователи Сети.

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