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«Мы нормальные люди, нормальная семья»: Брежнева рассказала об отношениях с Меладзе

Как отметила певица, из-за своей известности они не могут позволить проявлять чувства на публике.

«Мы нормальные люди, нормальная семья»: Брежнева рассказала об отношениях с Меладзе
Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото: instagram.com/ververa/

Певица Вера Брежнева в интервью для YouTube-канала «ЖВЛ» заявила, что не любит повышенное внимание к своей семье.

Вера Брежнева
Вера Брежнева. Фото: Globallookpress.com

«Мы нормальные люди, нормальная семья: живем, ходим за продуктами, ходим в кафе, рестораны, ездим отдыхать. Мы не можем себе позволить открытое проявление чувств на публике».

Вера Брежнева

Как отметила Брежнева, для нее счастливым стало время пандемии. Она много времени уделяла мужу и своим дочкам. На карантине, как она заметила, у нее проявились все навыки готовки.

Напомним, что Вера Брежнева и Константин Меладзе тайно сыграли свадьбу в 2015 году. На торжестве присутствовали только самые их близкие друзья и коллеги.

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