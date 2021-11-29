Всегда на стиле: Алсу в блузке с объемными рукавами отметилась с дочкой Микеллой

Алсу является популярной исполнительницей. Она строит карьеру с малых лет. Теперь певице уже 38 лет, но она предпочитает держать себя в форме и ухаживать за собой.

Артистка всегда выбирает женственные образы для выступлений. В обычной жизни она тоже предпочитает быть одетой с иголочки. При этом все чаще звезда обращает внимание на молодежный стиль. Она снимает видео с дочками Микеллой и Сафиной.

На этот раз Алсу решила показать, как ее младшая дочка практикует английский язык. Сама Микелла предстала в сером свитере оверсайз и мешковатых джинсах. Образ дополнили кроссовки.

Она сидела с ноутбуком на подоконнике. Потом к ней подошла мама. Певица облачилась в белую блузку оверсайз с объемными рукавами. Она тоже пообщалась на английском языке в режиме онлайн.

«Ни для кого не секрет, что большую часть своего детства и юности я провела в Лондоне. В какой-то момент я даже начала думать на английском, и это говорит о том, что я стала настоящим его носителем. Мои дети также с малых лет общаются на разных языках, на каких-то свободно, на каких-то с практикой с носителями», — написала звезда.

Поклонники были рады видеть артистку. Многие отметили, что ее дочка повзрослела. «Какая же вы красотка, Алсу!», «Микелла — бомба», Ну какая у вас взрослая дочка«, «Вы очень милые», «Алсу просто сногсшибательная всегда», «Хочется чаще видеть вас с дочками», — стали писать пользователи Сети. Напомним, что у певицы также есть сын Рафаэль, но пока она редко показывает.

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