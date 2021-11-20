Стройнят и удлиняют ноги: Алсу в белоснежном костюме с брюками в пол отметилась в Кремле

Певица приняла участие в праздновании дня рождения канала «Муз-ТВ». На публике она предстала в монохромном образе и с новой прической.

Алсу является одной из самых популярных исполнительниц. Она не раз демонстрировала элегантные наряды на сцене. Даже в 38 лет певица продолжает следить за внешностью и может похвастаться стройностью.

Она воспитывает троих детей, но при этом успевает развиваться творчески. Каждый год артистка радует публику новыми песнями. В этом году она часто выходит в свет, демонстрируя женственные образы.

На этот раз Алсу посетила юбилей канала «Муз-ТВ». Она отправилась в Кремлевский дворец, где собралось много ее коллег: Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Ольга Бузова.

Для выступления певица выбрала белоснежный костюм с брюками клеш в пол. Ранее такие брюки выбирала Лера Кудрявцева. Они стройнят и визуально удлиняют ноги, по словам Эвелины Хромченко. Свой лук звезда дополнила блузкой с пайетками.

На днях Алсу нарастила волосы, поэтому теперь она показала новую прическу с локонами. Лук дополнили крупные серьги-кольца.

«Отметили вчера день рождения любимого „Муз-ТВ“ на сцене Кремля — 25 лет! 23 года из них мы уже вместе! Спасибо за многолетнюю дружбу и поддержку! Ну а самое главное, спасибо вам, дорогие зрители и поклонники. Благодаря вам мы здесь!» — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие одарили ее комплиментами. «Певице все идет, даже брюки, как мешки», «Просто красавица», «Очень милая», «Цвет глаз так преображается, просто класс», «Алсу всегда выглядит достойно, дорого, солидно, статно и грациозно», «Какая красота, образ огонь», — прокомментировали пост подписчики.

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