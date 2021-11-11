«Сочетается с корсетным верхом»: Виктория Лопырева в платье с глубоким разрезом подчеркнула длинные ноги

Среди последних публикаций личного микроблога модели Виктории Лопыревой появилась фотография знаменитости в бархатном платье-бюстье с резрезом.

Стилист портала Teleprogramma.pro Елена Павленко оценила образ блондинки с использованием платья из «королевского материала».

«Мне нравится фасон платья, который выбрала Виктория, корсетное платье и бархат (ткань королей)», – отметила эксперт.

Однако у Елены Павленко нашлось несколько претензий к аутфиту модели.

«Что касаемо цвета, я бы порекомендовала обратить внимание на более насыщенный, уходящий в винный (в палетке Pantone winery 19-1537). Данный цвет с бархатом и ее цветовым колоритом будет смотреться более выигрышно. Хотя данный цвет, выбранный Лопыревой, тоже модный (Fire Whirl)», — прокомментировала стилист.

Также Елена посоветовала Виктории заменить клатч со стразами на черный и освободить от блеска босоножки.

«Тип колье хорошо сочетается с корсетным верхом, но сережки я бы выбрала ей поменьше (гвоздики или с английским замком смотрелись бы более выигрышно в данном образа). Что касается волос, можно оставить локоны, так как зона декольте и часть ноги уже открыты», — резюмировала модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Павленко — стилист-имиджмейкер. Образование: Академия PSFA, «Как стать востребованным стилистом» Ustyle school, курс Лизы Шатс «Сам себе стилист». Опыт работы — полтора года.

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