Постройневшая Бородина в кожаном мини-платье и трендовых босоножках «зажгла» в клубе

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что не всегда хорошо зарабатывала. Но за последние годы большой доход ей принесла реклама в соцсетях.

Ксения с радостью пополняет гардероб люксовыми нарядами. В этом году она рассталась с мужем Курбаном Омаровым. Позже она призналась, что заранее подготовилась к разводу, поэтому он не был для нее тяжелым.

Теперь Бородина все чаще выходит в свет. Она призналась, что раньше себя ограничивала и жила для семьи, но теперь телеведущая восполняет упущенное. Она даже снимается в «Ледниковом периоде», хотя раньше отказывалась.

Ксения похудела, так как много тренируется. Накануне она нарядилась, чтобы отправится танцевать в клуб. Для такого случая брюнетка облачилась в кожаное мини-платье и трендовые босоножки цвета фуксии.

Бородина стала зажигательно танцевать. Она показала не только стройные ноги, но и пышный бюст. Наряд едва скрыл прелести ее фигуры. Телеведущая грациозно танцевала, демонстрируя хорошее настроение.

Поклонники осыпали звезду комплиментами. Но некоторые посчитали, что она очень похудела. «Красивая, но пару кг не помешают», «Ну так себе ножки», «Туфли подчеркнули ваши тонкие ноги», «А зачем так сильно «вытягивать»ноги (фотошоп)», «Ну грудь прям вываливается, некрасиво», «Ксения, ну вы стали слишком раскрепощенной», «Скромность пропала», — прокомментировали кадры подписчики.

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