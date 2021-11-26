«Высокая талия, открытые щиколотки»: Бородина в юбке миди цвета Барби появилась на съемке

Ксения Бородина всегда интересовалась модой. Она признавалась, что раньше у нее был другой стиль одежды. Порой телеведущая смеется над архивными фото.

Но теперь она популярная и высокооплачиваемая ведущая, поэтому носит люксовые наряды. Ксении нравится продумывать образы до мелочей. Этой осенью она носит как длинные пальто, так и дутые пуховики. В ее гардеробной нет свободного места.

Накануне Бородина приехала на съемки шоу «Перезагрузка». Она решила показать свой новый лук. Телеведущая позировала в лонгсливе черного цвета и кожаной юбке миди цвета Барби. Наряд дополняли туфли-лодочки в тон. Юбка с широким поясом подчеркнула ее талию и позволила открыть тонкие щиколотки.

Поклонники одарили ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Анастасия Стар.

«Юбка миди — залог вашей женственности! Высокая талия, открытые щиколотки, притягательный разрез подчеркнут красоту женской фигуры. Ксения Бородина это знает, оттого и выбрала акцентную розовую модную юбку миди с золотой бляшкой на ремне. Юбка телеведущей однозначно идет и в сочетании с базовыми вещами такими как черный лонгслив и розовые туфли выглядит замечательно. Такую юбку можно надеть как на каждый день так и на вечеринку надев ее, например, с топом в пайетках. В качестве повседневного образа эта юбка будет отлично сочетаться с однотонным жакетом, белой блузкой и высокими ботинками на шнуровке», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — дипломированный стилист- имиджмейкер, модный обозреватель, стилизатор личного бренда и съемок.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.