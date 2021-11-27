«С видом на Кремль»: Валерия в силуэтном платье с «острыми» плечами выступила на светском рауте

Валерия является одной из самых известных персон в России. Она выступает на сцене уже больше 30 лет. Певица не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Она следит за своей фигурой.

Артистка много занимается спортом, а также не боится экспериментировать с образами. В свои 53 года она без стеснения показывает ноги и носит обувь на шпильке. Недавно стартовали новогодние съемки, поэтому она стала чаще представать на публике.

На этот раз Валерия поделилась кадрами из роскошного ресторана, где прошел светский раут. Там появилось много звезд, включая Яну Рудковскую. Гости собрались за большим столом.

Жена Иосифа Пригожина решила спеть для публики. Она появилась там в черном мини-платье на молнии с острыми плечами. Аутфит дополнили колготки и ботильоны на каблуке. Она подчеркнула свою стройность.

«Была очень рада принять приглашение Оксаны Бондаренко, основательницы холдинга и компании „Ли-Лу“, которая устроила первый в России ужин в серии Vogue Business club. Вечер был примечательный во всех отношениях —сколько красивых, умных, самодостаточных, состоявшихся женщин было собрано в одном месте и то, что общение было приятным и очень интересным —само собой разумеется, в дополнение к этому — изысканный ужин с фантастическим видом на Кремль», — отметила звезда.

Поклонники одарили певицу комплиментами. Многие признались, что восхитились ее образом. «Валерия, как всегда, краше всех», «Какой эффектный образ», «Ну просто умопомрачительная», «Ох, как стильно», «Утерли нос всем», — прокомментировали пост подписчики.

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