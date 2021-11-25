Элегантная компания: Валерия в жакете оверсайз и лосинах предстала с Барановской и Маликовой

На премьере фильма «Бумеранг» певица появилась с мужем. На ковровой дорожке она обнаружила, что и другие звезды выбрали total black.

Накануне в Москве состоялось много светских мероприятий. Валерия появилась на премьере фильма «Бумеранг». Там собрались такие звезды, как Марина Юдашкина, Нелли Кобзон и другие персоны.

Для появления на публике она выбрала монохромный образ. Певица предстала в лосинах и жакете оверсайз с рукавами-окороками. Образ дополнили полусапожки на каблуке и кожаная сумка.

Примечательно, что ранее Эвелина Хромченко рекомендовала носить жакеты с такими рукавами, так как они в моде. Валерия пришла с Иосифом Пригожиным. На красной дорожке она встретила Инну Маликову и Юлия Барановскую. Они тоже выбрали total black для премьеры. Телеведущая предстала в платье с широким поясом и в ботфортах. А вот Инна предпочла расслабленный брючный костюм.