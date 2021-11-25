«Как красиво»: Рудковская в струящемся платье в пол Chanel появилась на светском рауте

Яна Рудковская уже много лет работает с артистами. Она прославилась, когда стала продюсером Димы Билана. Также уже 12 лет счастлива в браке с Евгением Плющенко.

У пары подрастает сын Александр, а год назад суррогатная мать выносила для них еще одного сына Арсений. Несмотря на то, что дома много детей, Яна всегда находит время для выходов в свет. На днях она посетила премию, где отметилась в пышном розовом платье.

А вот теперь жена фигуриста снова отправилась на светский раут. Она отметилась на мероприятии журнала Vogue. перед фотографами Рудковская предстала в струящемся платье в пол с рюшами.

Наряд Chanel в крапинку она дополнила массивным колье и миниатюрной сумочкой. Светская львица распустила волосы и сделала неброский макияж, подчеркнувший ее природную красоту.

Поклонники восхитились нарядом Яны. Он показался более изысканным и лаконичным, чем предыдущие. «Как красиво волосами махнула», — заявил стилист по волосам Павел Шефф. «Яночка, как же тебе красиво такой стиль. Фигура мечты, знаю как ты пашешь в зале», — присоединилась Ирина Митрошкина.

«Красивый образ! И молодит и фигуру подчеркивает», «Как всегда сочно, стильно, оригинально», — прокомментировали пост подписчики.

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