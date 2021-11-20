С акцентом на щиколотки: Валерия в мини-платье на запах с эффектом мерцания скрыла изъяны фигуры

Валерия давно стала популярной исполнительницей. Она зачастую проводит время в компании друзей и много путешествует. Но при этом певица продолжает записывать новые треки, а не так давно она стала ведущей передачи. В свои 53 года она продолжает развиваться, а также не боится экспериментировать со стилем.

Даже Иосиф Пригожин отмечает, что го жена выглядит очень молодо, поэтому ее сложно назвать бабушкой. И это при том, что у нее есть внучка Селин.

Накануне Валерия отправилась на концерт в честь юбилея канала «Муз-ТВ». Она решила выглядеть броско. Артистка предстала на сцене в мерцающем мини-платье на запах и босоножках на каблуке.

Наряд скрыл изъяны ее фигуры и подчеркнул стройные ноги. Наряд с металическим поясом позволил сделать акцент тонких щиколотках. Она исполнила свои хиты, включая такой как «Часики».

Публика подпевала звезде, а также одарили ее овациями. К слову, также на концерте выступили Ольга Бузова, Алсу и другие артисты.

«Вчера на юбилейном концерте канала „Муз-ТВ“ в Кремлевском дворце. Любимому музыкальному каналу 25 лет. Кажется, только вчера отмечали там же его двадцатилетие. И вот о чем я тут подумала: последние два года пролетели с какой-то космической скоростью лишь потому, что мы не живем, а как бы пересиживаем в ожидании, что еще немножко и все будет по-прежнему. Надо менять внутри себя отношение к происходящему. Жизнь—то, что происходит с нами, пока мы строим планы на будущее. Надо принять реальность такой, какая она есть, и жить в новых условиях. Нужно дорожить каждой минутой, отпущенной нам на этой земле. Вот с такими установками вхожу сегодня в новый день», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядела звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Эти ножки идеальные», «Какое красивое платье», «Молодая и сияющая», — стали писать подписчики.

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