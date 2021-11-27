«Просто богиня!»: Боня в откровенном платье с разрезами блеснула на вечеринке в честь своего 42-летия

Бывшая звезда «Дома-2» устроила застолье только для близких, чтобы отпраздновать день рождения. Она выбрала смелый образ для такого случая.

Виктория Боня уже давно стала звездой. После участия в шоу «Дом-2» она прославилась. Виктория стала вести передачи и часто участвовать в фотосессиях.

Несколько лет она встречалась с ирландским миллионером Алексом Смерфитом и даже родила от него дочку Анджелину, но свадьбу они так и не сыграли. Теперь светская львица старается поддерживать с ним хорошие отношения.

27 ноября Боня устроила праздник. Она устроила ужин в ресторане с песнями и танцами, но только для самых близких. Бьюти-блогер отметила, что в прошлом году ее осудили за вечеринку в разгар пандемии, поэтому на этот раз пышный банкет она решила устроить весной.

А для такого вечера в кругу родных и подруг звезда выбрала ультрамариновое платье с откровенными разрезами. Серебристые босоножки дополнили ее лук.

Наряд едва прикрыл ее прелести. Виктория сделала яркий макияж. Она от радости танцевала, когда в зал принесли охапки воздушных шаров. Поздравить ее приехала даже мама.

Светская львица уже получила дорогостоящие подарки. А поклонники осыпали ее комплиментами. Многие с трудом поверили, что Боне исполнилось 42 года. «Звезда», «Ну за чарующая леди», «Просто прелесть», «Ох и платье! Именинница блистает», «Какая красотка! Ох», «Просто богиня!», «Фигурка сочная», — стали писать пользователи Сети.

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