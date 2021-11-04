«Помощница»: Виктория Боня запечатлела подросшую дочку от Алекса Смерфита у плиты

Виктория Боня прославилась, когда участвовала в шоу «Дом-2». Она потом смогла стать телеведущей, бизнесвумен и блогером. Светская львица уже давно живет в Монако. Она длительное время жила с миллионером Алексом Смерфитом и даже родила от него дочку Анджелину. Но в 2017 году они расстались. Лишь потом в интервью Боня призналась, что они думали о свадьбе, но потом их пути разошлись. По ее словам, бизнесмен не хотел больше детей, а она мечтает о большой семьей.

Вот уже несколько лет Виктория наслаждается красивым видом с террасы своей квартиры. Она часто выходит в свет и несколько раз в год путешествует. Но недавно она вернулась в Монако и встретилась с наследницей. Вечером светская львица стала играть с девятилетней девочкой. Анджелина обыграла ее в нарды и устроила победный танец. Она была облачена в белый лонгслив и леопардовые лосины.

Потом Боня запечатлела, как ее дочка готовит куриное мясо в панировке. Девочка обваливала филе в яйце, а потом в сухарях. Мама за ней с восхищением наблюдала.

«Помогаешь маме готовить ужин! Молодец», — отметила она. «Помощница», — добавила звезда. Поклонники восхитились семейной идиллией. многие заметили, что дочка Виктории очень повзрослела и стала еще больше похожа на маму. «Она просто милашка», «У вас прекрасная дочка», «Какой идеальный вечер», «Все у плиты, на кухне», «Как круто, что она готовит», — стали писать пользователи Сети.

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