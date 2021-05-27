«Думаем, куда рвануть»: Боня показала моложавую маму и сестру

Много лет Виктория Боня живет в Европе, но довольно часто посещает Москву. На этот раз в столице телеведущая решила встретиться со своими родственницами — сестрой и мамой. Вместе они обсудили план дальнейших путешествий и запечатлелись на фото, которыми Виктория поделилась в своем Instagram.

«Думает, куда рвануть. После Перу решили, что нужно изведывать неизведанные места», — подписала кадры Боня.

Фанаты блондинки отметили, что ее мама и сестра — прекрасно выглядят.

«У всех красивые черты лица! Сестра красивая! Все такие красавцы!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Боня отметит свой 42-й день рождения. О личной жизни блондинка не говорит, хотя ей неоднократно приписывали роман с экс-теннисистом Маратом Сафиным. Правда, оба это отрицают, отмечая, что они друзья.

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