Лишила дара речи: Боня в платье-футляре и на шпильках засветила роскошный бюст на гала-вечере

Виктория Боня уже давно живет в Монако. После участия в шоу «Дом-2» она стала знаменита. Сначала Виктория строила карьеру телеведущей, а потом стала моделью и бьюти-блогером. Она любит наряжаться, так как часто посещает светские рауты.

Но даже для прогулок Боня выбирает модные и женственные наряды. За последние месяцы она поправилась, но звезда довольна тем, как выглядит.

Накануне Виктория похвасталась вечерними нарядами, которые собирается носить. Среди них был элегантное мерцающее платье в пол. А вот на вечеринку она пришла уже в кожаном платье-футляре.

Силуэтный наряд дополнили босоножки на шпильке. Светская львица сделала укладку с мокрым эффектом и макияж в дымчатых тонах. Боня покрасовалась на камеру. Позже она надела плащ, дополинив образ.

«Вот лучший крипто-тренер в городе! Он также является модератором Крипто-Гала-концерта. Мы лучшие друзья», — поделилась звезда.

Наряд подчеркнул не только ее формы, но и роскошную грудь. Многих гостей Виктория лишила дара речи. Она не скрывала своих достоинств.

«Вы такие красивые, оба! Приятно смотреть», «Выглядишь превосходно», «Ой, какие хорошие», «Викуся, ты шикарная!», «Такая фигурка», «Нельзя налюбоваться», «Это платье просто чистый соблазн», «Это не грудь, а чистый соблазн», «Какая красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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