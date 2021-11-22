Просто леди: Ани Лорак в модном пальто цвета «кэмел» и перчатках предстала в автомобиле

Ани Лорак уже давно стала популярной певицей. Она появляется на фестивалях и премиях. Артистка всегда могла похвастаться стройной фигурой. После развода с турецким бизнесменом поклонники заметили, что Лорак еще больше похорошела.

Теперь она чаще хвастается нарядами. Певица любит подчеркивать достоинства фигуры. В 43 года она продолжает не только выпускать хиты, но и носить броские образы.

Этой осенью Лорак не раз делилась кадрами с прогулок. Она носит как тренчи, так и куртки. Певица рассказывала, что сама себе подбирает наряды. На этот раз она облачилась в пальто на запах с поясом в оттенке кэмел.

Такие пальто стали модными в этом сезоне. Валерия, Анастасия Макеева и другие звезды тоже выбирали такие пальто. Каролина ( настоящее имя певицы. — Прим. ред.) свой образ дополнила короткими перчатками. Она покрасовалась в автомобиле.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие стали писать ей комплименты. «Такая милая», «Очень стильно», «Вы всегда вызываете восхищение», «Выглядите просто превосходно», «Каролина, ваш стиль такой утонченный», «Какое красивое пальто», «Вы умеете удивлять. Ваша красота уникальна», «Какая вы сногсшибательная», «Такая элегантность, прям леди», — прокомментировали пост подписчики.

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