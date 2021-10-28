Сумка-пельмень и полусапожки: Ани Лорак в изумрудном тренче предстала на прогулке

Ани Лорак является популярной исполнительницей. Она уже давно выступает на сцене и славится своими красочными шоу. Певица часто ездит в Киев, где у нее есть дома. Также после развода с Муратом Налчаджиоглу она стала чаще путешествовать с дочкой Софией. А благодаря пандемии у нее появилось еще больше времени на отдых. Не так давно она провела время в Дубае.

Этой осенью Лорак также успела погреться в Италии. Она делилась кадрами, на которых гуляла у озера Комо в лосинах и пуховой жилетке. Но теперь артистка утеплилась.

больше по теме Осенний монохром: Ани Лорак в черном пальто и кожаных брюках скинни устроила дефиле на улице Певица решила похвастаться нарядом в одном тоне.

Она уже ранее хвасталась косухой и демонстрировала пальто. Теперь для прогулки в Москве певица облачилась в тренч изумрудного цвета с широким поясом, а также полусапожки на высоком каблуке. Образ дополнила алая сумка-пельмень Воttega Veneta.

Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) не только прогулялась, но и позировала на скамейке. Она собрала волосы в низкий хвост.

«Я жива», — написала звезда.

Поклонники восхитились элегантным осенним аутфитом певицы. Многие осыпали Лорак комплиментами. «Каролина, вау! Какие атмосферные фотографии», «Каролина, что вы творите? Настоящая дива!», «Создал же бог такую красоту. Каролиночка, ты — любовь, ты — жизнь, ты — музыка», «Вау, эталон красоты!», «Стиль просто огонь», «Не налюбоваться», — прокомментировали пост подписчики.

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