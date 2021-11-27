«Слишком хороша»: Ходченкова в прозрачных шортах и на шпильках сразила точеными формами

Актриса показала свои соблазнительные танцы. Она не скрыла свои прелести.

Светлана Ходченкова уже давно строит карьеру в кино. Она ранее признавалась одной из лучших актрис в стране. Ей даже довелось поработать в Голливуде.

Она фигурирует в главной роли, в части в «Росомаха: Бессмертный», где Светлана получила роль доктора Виктории Грин. Стоит отметить, что в 38 лет может похвастаться стройной фигурой. Она не перестает над собой работать.

Уже несколько лет Светлана занимается танцами на пилоне. Иногда она делится кадрами с тренировки. На этот раз актриса предстала в топе и прозрачных шортах в облипку.

Туфли на платформе с каблуком в 15 сантиметров, которые называют стриптизки, сделали ее ноги еще длиннее. Ходченкова продемонстрировала грациозные движения, похваставшись осиной талией и рельефными ножками.

«Как раз перед тем, как мы начнем», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие были сражены ее идеальной фигурой и осыпали ее комплиментами. «Само совершенство», «Слишком я люблю эту Свету», «Шикарная! Красавица!», «Ох, эти каблучки», «Слишком хороша», «Сложена как богиня», «Светлана, вы фантастическая!», «Какие прозрачные шортики и точеные изгибы», — прокомментировали пост подписчики.

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