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«Сложена как богиня»: Ходченкова в облегающих шортах оголила рельефные бедра на пилоне

Актриса поделилась пикантными кадрами.

«Сложена как богиня»: Ходченкова в облегающих шортах оголила рельефные бедра на пилоне
Светлана Ходченкова. Фото: Globallookpress.com

Светлана Ходченкова снялась в десятках разных кинокартин. Она отметилась в фильме «Любовь в большом городе», а также в картин «Любовницы». Стройная и высокая блондинка всегда привлекала мужского внимание.

При этом личную жизнь после развода с Владимиром Яглычем она скрывает. При этом артистка с радостью делится кадрами с пляжа, на которых демонстрирует фигуру в бикини.

А вот в Москве Светлана не только работает, но и посещает занятия по танцам на пилоне. Она не раз делилась пикантными кадрами с репетиций. На этот раз актриса предстала в облегающих шортах и топе.

Наряд дополнили ботильоны на каблуке, которые называют «стриптизки». Ходченкова блеснула стройные ногами, а также рельефными бедрами. Она показала фигуру во всей красе.

Светлана Ходченкова. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova/

Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка. Многие были сражены эстетикой ее фигуры. «Модели уже завидуют», «Само совершенство», «Просто идеальна!», «Красава, Светик-семицветик», «Каки ножки», «Сложена как богиня», «Стриптизки шикарные», «Ядерный орех! железный», «Это просто сногсшибательно», «Ну как можно выглядеть так круто», — прокомментировали пост подписчики.

Светлана Ходченкова. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova/

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