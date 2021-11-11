«Сложена как богиня»: Ходченкова в облегающих шортах оголила рельефные бедра на пилоне

Светлана Ходченкова снялась в десятках разных кинокартин. Она отметилась в фильме «Любовь в большом городе», а также в картин «Любовницы». Стройная и высокая блондинка всегда привлекала мужского внимание.

При этом личную жизнь после развода с Владимиром Яглычем она скрывает. При этом артистка с радостью делится кадрами с пляжа, на которых демонстрирует фигуру в бикини.

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А вот в Москве Светлана не только работает, но и посещает занятия по танцам на пилоне. Она не раз делилась пикантными кадрами с репетиций. На этот раз актриса предстала в облегающих шортах и топе.

Наряд дополнили ботильоны на каблуке, которые называют «стриптизки». Ходченкова блеснула стройные ногами, а также рельефными бедрами. Она показала фигуру во всей красе.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка. Многие были сражены эстетикой ее фигуры. «Модели уже завидуют», «Само совершенство», «Просто идеальна!», «Красава, Светик-семицветик», «Каки ножки», «Сложена как богиня», «Стриптизки шикарные», «Ядерный орех! железный», «Это просто сногсшибательно», «Ну как можно выглядеть так круто», — прокомментировали пост подписчики.

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