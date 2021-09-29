«Слишком прекрасная»: Ходченкова заворожила, показав плавные изгибы тела в обтягивающем платье

39-летняя звезда экрана Светлана Ходченкова обладает внешностью и фигурой топ-модели. Благодаря своей субтильности и высокому росту, Светлана Ходченкова может демонстрировать любые образы, и они всегда будут выглядеть на ней эффектно.

Некоторое время назад Светлана Ходченкова вернулась с Мальдив. Во время отдыха звезда демонстрировала роскошные фотографии в микроблоге. Однако отпуск закончился, а прекрасные снимки в арсенале Светланы Ходченковой не иссякнут никогда.

Сейчас звезда находится в Калининградской области, в городе Янтарный, откуда делится совершенными по своей стилистике и воплощению кадрами.

На одном из них Светлана Ходченкова предстала в платье из плотного трикотажа, обтягивающего ее красивую фигуру. На втором показала детали – декольте, высокий разрез, обнаживший ногу, и браслет, надетый поверх рукава.

Поклонники пришли в восторг, увидев эти снимки.

«Инстаграм» Светланы как отдельный вид искусства. Влюбилась», «Света, ты такая клеевая. Люблю тебя», «Слишком прекрасная», «Богиня», — высказались в Сети.

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