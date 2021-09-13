«Они такие классные»: Ходченкова в микро-лифе едва прикрыла свои «теннисные мячики»

Светлана Ходченкова не скрывает, что любит проводить время на отдыхе. Она является одной из самых востребованных актрис в отечественном кино. В ее копилке уже десятки работ. Примечательно, что актриса обладает притягательной внешностью. Однако не не состоит в браке и старается скрывать личную жизнь. Она частая гостья на красных дорожках и светских раутах. Однако этой осенью звезда решила вновь провести время на Мальдивах.

Ходченкова занимается спортом и любит танцевать на пилоне. Во время отпуска она не перестает делится пикантными кадрами, на которых позирует в купальнике. Однако на этот раз актриса поделилась новым фото, на котором обнажила главное достоинство своей фигуры. Она предстала в микро-лифе зеленого цвета и брюках-джоггерах. Мюли дополнили ее образ. Светлана обнажила стальной пресс и подчеркнула небольшой бюст.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит 38-летняя актриса. Многие были ошеломлены ее подтянутым телом. «Ну очень красивая», «Идеальная девушка, такая красавица!», «Грудь! Они такие классные», «Дал же бог такие формы», «Очень красивая, а пресс — мечта», «Просто замечательно, такой рельеф», «Светлана, божественный животик», «Вы прекрасны, безупречны», — прокомментировали кадр подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.