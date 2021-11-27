«Красивый вечер»: постройневшая Пегова предстала в ультрамариновом платье миди и алых лодочках

Актриса вышла в свет в эксклюзивном наряде, сшитом на заказ.

Ирина Пегова является популярной актрисой. Она уже давно снимается в кино. Ирина в этом году снялась в продолжении сериала «Акушерка». А в прошлом году она участвовала в шоу «Ледниковый период», где дошла до финала.

Артистка обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей демонстрировать свои физические способности и грацию. Несмотря на свою занятость, она также появляется на светских раутах.

Недавно Ирина посетила мероприятие, которое прошло в отеле Four Seasons. Она оказалась на премии журнала «ОК». Для такого случая актриса даже заказала платье из шелка и алых лодочках.

Наряд цвета индиго, ультрамаринового оттенка, подчеркнуло ее талию. За последние месяцы Пегова постройнела, но это не помешало ей показать свои формы. Она стала одной из самых ярких персон на мероприятии.

«Какой же красивый вечер был! „ОК“ на высоте! Вадим Верник, спасибо за приглашение! Шик, блеск , красота! Платье сшитое на меня по заказу», — поделилась звезда.

Поклонники одарили комплиментами актрису. Многие отметили, что давно не видели ее нарядной. «Восхитительная», «Очаровательная прекрасная Ириночка! Шикарная красавица», «Шикарно выглядите», «Ирина вау! Слов нет», «Как всегда, очень красивая, невероятная», «Вы в нем просто королева», «Восхитительно, Ирина! Как вы хорошеете день ото дня! Так держат», — прокомментировали пост подписчики.

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