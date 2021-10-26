Акцент на стройные ножки: Пегова в алом мини-платье с воротником «Клодин» восхитила коллег

Актриса получила премию «Чайка». Она увиделась с Игорем и Вадимом Верниками, которые ее поздравили.

Ирина Пегова не скрывает, что очень любит свою работу. Даже во время пандемии она ездила на съемки. В копилке актрисы множество работ. Недавно она провела несколько недель в Минске, где снималась в продолжении сериала «Акушерка». Многие зрители также полюбили артистку благодаря шоу «Ледниковый период», где она показала новые таланты, а нестандартная фигура не мешала ей делать высокие поддержки.

Однако за последние месяцы Ирина преобразилась. Она сама призналась, что решила похудеть. Артистка теперь чаще носит лосины и юбки. А вот накануне она посетила церемонию награждения премией «Чайка». В театре актриса предстала в алом мини-платье с модным воротником «Клодин». Наряд подчеркнул не только ее талию, но и стройные ножки. Пегова также сделала укладку и макияж с алой помадой.

Она получила награду, чему была рада. Ее поздравил Игорь Верник. Он был восхищен тем, как выглядит коллега, и обнял ее. Также звезда запечатлелась с его братом Вадимом.

Поклонники, в свою очередь, одарили Ирину не только поздравлениями, но и комплиментами. «Ох, как вы шикарно выглядите», «Всех очаровали», «Какая хорошенькая», «Вот это талия! Ира!», «Заслуженная премия», «Ой, как на вас смотрят! Вы прелестны в этом платье», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Отметим, что также платья с отложным воротничком носят Екатерина Стриженова, Виктория Лопырева и другие известные персоны.

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