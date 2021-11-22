Женственность и стиль: Ирина Пегова в винном платье на запах скрыла изъяны фигуры

Актриса показала, как ее готовят к съемкам в шесть рук.

Ирина Пегова уже давно знакома публике. Она снялась в десятках разных кинокартин. Особую известность ей принесла роль в сериале «Акушерка».

Несмотря на то что актриса обладает нестандартной фигурой, порой она участвует в телевизионных шоу, где ей приходится демонстрировать физические способности. Артистка победила в «Танцах со звездами» и дошла до финала в «Ледниковом периоде».

За последние месяцы Ирина похудела. Она не только путешествовала, но и вела активный образ жизни. Теперь актриса часто выбирает наряды, которые подчеркивают достоинства ее фигуры.

Уже несколько недель она находится на съемках. На этот раз артистка поделилась кадрами, на которых ее готовят в шесть рук к выходу на площадку. Пегова предстала в платье на запах винного цвета. Алая помада и пышные локоны дополнили ее женственный лук.

Примечательно, что платья такого фасона скрывают изъяны фигуры и даже живот, поэтому стилисты рекомендуют носить их тем, у кого фигура не безупречна.

Многие поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина Пегова. Фанаты одарили ее комплиментами.

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