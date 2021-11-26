Анна Кошмал из «Сватов» похвасталась идеальной фигурой в бикини в номере отеля на отдыхе

Украинская актриса отдыхает вместе со своей семьей.

Звезда сериала «Сваты», 27-летняя актриса Анна Кошмал, в сторис Instagram опубликовала кадр, который наверняка взбудоражил ее поклонников.

На снимке Анна Кошмал запечатлена в номере отеля. Она в красивом черном бикини. У Анны Кошмал, надо заметить, идеальная фигура, которой она не прочь похвастаться перед пользователями.

Напомним, что Анна Кошмал в «Сватах» сыграла роль Жени Ковалевой, внучки сватов. Она полюбилась многим поклонникам сериала.

Добавим, что в декабре на экраны должна выйти седьмая часть «Сватов». Она станет последней. Сериал покажут по телевидению в трех странах: России, Украине и Белоруссии.

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