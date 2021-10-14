«Мы слишком свободолюбивы»: Кошмал из «Сватов» запечатлелась с Войтенко на шоу «Кто сверху?»

Актриса Анна Кошмал в Instagram разместила кадр, на котором она находится в обществе актера Константина Войтенко. Вместе они принимают участие в популярном украинском шоу «Кто сверху?».

«Мы с Константином Войтенко слишком свободолюбивы, чтобы носить наручники». Анна Кошмал

«Когда выйдет новый выпуск? Очень ждем», «Анечка, безумно люблю тебя. Ты — лучшая», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что шоу «Кто сверху?» выходит на Новом канале по четвергам с 2012 года. В шоу принимают участие две команды — мужская и женская. Чтобы победить, женщины должны спросить себя: что они знают о мужском мире и как к этому относятся мужчины? Мужчины, в свою очередь, должны сделать то же самое о женщинах.

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