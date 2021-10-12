«Увидеться получилось на съемках»: Кравченко рассказала об отношениях с Кошмал и Железняк

Как отметила актриса, для нее счастье играть то, что имеет остроту.

Актриса Татьяна Кравченко в сторис Instagram пообщалась со своими подписчиками, ответив на самые интересные вопросы.

«Вы общаетесь с Олесей Железняк и Анной Кошмал?» — спросил один из пользователей.

«С Анечкой, к сожалению, увидеться получилось только на съемках. А с Олесей мы актрисы одного театра, любимого «Ленкома». Татьяна Кравченко

«Вы себя считаете актрисой какого жанра?» — спросили еще один поклонник.

«Хороший вопрос. Тонкая грань между комедийным жанром и трагедией. Казалось бы, совершенные противоположности, но так рядом. Для меня счастье играть то, что имеет остроту», — заметила Татьяна Кравченко.

Напомним, что Татьяна Кравченко прославилась благодаря сериалу «Сваты». В нем она с блеском сыграла роль Валентины Будько.

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