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«Увидеться получилось на съемках»: Кравченко рассказала об отношениях с Кошмал и Железняк

Как отметила актриса, для нее счастье играть то, что имеет остроту.

«Увидеться получилось на съемках»: Кравченко рассказала об отношениях с Кошмал и Железняк
Татьяна Кравченко. Фото: Globallookpress.com

Актриса Татьяна Кравченко в сторис Instagram пообщалась со своими подписчиками, ответив на самые интересные вопросы.

Комментарий Татьяны Кравченко
Комментарий Татьяны Кравченко. Фото: instagram.com/tatyana_eduardovna.kravchenko/

«Вы общаетесь с Олесей Железняк и Анной Кошмал?» — спросил один из пользователей.

«С Анечкой, к сожалению, увидеться получилось только на съемках. А с Олесей мы актрисы одного театра, любимого «Ленкома».

Татьяна Кравченко

«Вы себя считаете актрисой какого жанра?» — спросили еще один поклонник.

«Хороший вопрос. Тонкая грань между комедийным жанром и трагедией. Казалось бы, совершенные противоположности, но так рядом. Для меня счастье играть то, что имеет остроту», — заметила Татьяна Кравченко.

Напомним, что Татьяна Кравченко прославилась благодаря сериалу «Сваты». В нем она с блеском сыграла роль Валентины Будько.

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Анна КошмалОлеся ЖелезнякСериал "Сваты"Татьяна КравченкоТатьяна Кравченко последние новости