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«Мне 16 лет, танцую и пою»: Королева поделилась кадрами, как Кошмал пробовалась на роль в «Сватах»

Запись была сделана в феврале 2011 года.

«Мне 16 лет, танцую и пою»: Королева поделилась кадрами, как Кошмал пробовалась на роль в «Сватах»
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Актриса Инна Королева в сторис Instagram поделилась архивной записью, на кадрах которой можно увидеть совсем еще юную актрису Анну Кошмал. В 2011 году она пробовалась на роль Жени Ковалевой в сериале «Сваты-5».

«Меня зовут Аня Кошмал. Мне 16 лет. Я с детства танцую, а также пою. И что еще. Я очень бы хотела сняться в вашем кино».

Анна Кошмал

Напомним, что в итоге Анна Кошмал была утверждена на роль. Она сыграла в трех следующих частях сериала.

Добавим, что седьмая часть сериала «Сваты» была доснята минувшим летом в Грузии. На экраны картина предварительно должна выйти в ноябре этого года.

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Анна КошмалАнна Кошмал последние новостиГрузияИнна КоролеваСериал "Сваты"