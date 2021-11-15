«Ой, лисьи носики торчат»: Бородина в розовом лифе и лосинах засветила пышный бюст

Ксения Бородина больше 15 лет ведет шоу «Дом-2». Благодаря этому проекту она стала знаменита. Телеведущая не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она часто балует себя, покупая новые наряды люксовых брендов.

В этом году Бородина рассталась с мужем Курбаном Омаровым. После этого она стала регулярно выходить в свет и веселиться с подругами. Накануне звезда отметилась на вечеринке Ольги Орловой.

Все чаще Ксения хвастается букетами. Поклонники подозревают, что у нее появился возлюбленный. Сама телеведущая уверят, что занята из-за шоу «Ледниковый период».

На этот раз она сняла видео, похваставшись постройневшими формами. Бородина сначала позировала в розовом нижнем белье и расстегнутых джинсовых шортах. Она стала танцевать, демонстрируя пресс и пышный бюст.

Потом Ксения решила облачиться в легинсы и топ. Она не смогла скрыть роскошное декольте. Она стала красоваться у зеркала.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что у нее идеальная фигура. «Упрекать красоту — грех», «Стала чаще оголяться», «Ой, лисьи носики торчат», «Ох и ложбинка», «Ксения, вы шикарная», «Развод прям повлиял в лучшую сторону», «Пошла во все тяжкие», «Раньше вы не были такой откровенной», «Да какие ножи, такая аппетитная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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