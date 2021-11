Старшая из родных детей Джоли и Питта оказалась одаренной танцовщицей

15-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта по имени Шайло Нувель проявила свой творческий талант.

После новостей о том, что девочка идентифицирует себя как мальчик Джон, она показалась на публике в очень даже женственном образе. А теперь выяснилось, что юная наследница звезд еще и прирожденная танцовщица.

Об этом сообщил инсайдер издания In Touch, после того как видео с танцующей Шайло разлетелось по социальным сетям. Девочка появилась на уроках хип-хопа для начинающих в Лос-Анджелесе и сразу же оказалась в своей стихии. Ей удалось точно повторить все движения хореографа под хит Мисси Эллиот Get ur freak on, причем не особо напрягаясь.

«Сейчас ее главная любовь — это танец, и она действительно хороша в нем. Ей нравится, что она может чувствовать музыку, расслабляться и быть раскрепощенной, что очень важно. Ей нравятся все стили танцев, но ее фаворитами являются хип-хоп и фристайл», — говорит инсайдер.

Он же добавил, что звездные родители Шайло впечатлены ее успехами, так как сами мало что умеют в танцах. Оба рады тому, что дочь выходит из своей скорлупы и все чаще появляется на красных ковровых дорожках.

Напомним, актерская пара распалась еще в 2016 году, но вплоть до 2021-го непримиримо боролась в суде за опеку над их шестью детьми, трое из которых — приемные.

