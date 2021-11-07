Было — стало! Сняла брекеты, забыла о короткой стрижке: метаморфозы во внешности 15-летней Шайло Джоли-Питт

Дочка Анджелины Джоли повзрослела и похорошела. Теперь ее стиль мало напоминает «мальчиковый».

На красной ковровой дорожке Анджелина Джоли блистала в компании своих детей. Но все внимание перетянула на себя 15-летняя Шайло. Девушка заметно похорошела, став совсем взрослой. С подростковым возрастом дочка Брэда Питта стала больше интересоваться нарядами, прическами, макияжем и девичьими аксессуарами.

О метаморфозах во внешности Шайло Джоли-Питт расскажем в материале сайта Teleprogramma.pro. С раннего детства дочка голливудской актрисы любила носить костюмы, которые больше бы подошли ее братьям. В стразах, юбках и туфельках малышку Шайло никто не видел. Девочка отдавала предпочтение коротким стрижкам, которые добавляли ее внешности маскулинности.

Вот так Шайло выглядела в 2018 году буквально три года назад. Спортивный костюм, куртка-олимпийка на молнии и прическа с пробором набок. На ногах модные кеды. Никакой звездности: дочка Анджелины Джоли больше походила на парнишку из соседнего двора.

А в 2017 году Шайло и вовсе носила брекеты, исправляя прикус. На фото девочка позировала вместе со своей звездной мамой и сестрой Захарой. О модном преображении дочери Анджелины Джоли в беседе с сайтом Teleprogramma.pro говорил и стилист Никита Карстен.

«Я аплодирую стоя Анджелине, потому что она всегда поддерживает Шайло в любом ее проявлении. Крайне важно не мешать ребенку прийти к своему сознательному выбору. Ни в коем случае нельзя говорить: «ты же девочка, ты обязана носить платья» и наоборот. Во-первых, не забывайте, что сейчас у моды нет гендера, а во-вторых, позвольте ребенку быть свободным от стереотипов как можно дольше. Я уверен, что через пару лет Шайло станет невероятно ослепительной голливудской дивой», — уточнил модный эксперт.

А вот так Шайло выглядит сейчас. Произошедшие метаморфозы со внешностью девочки-подростка, как говорится, на лицо. Теперь у дочери Брэда Питта длинные волосы, которые она может собрать в элегантную прическу. Анджелина даже разрешила старшей дочери сделать макияж, с помощью которого девочка подчеркнула свои скулы, миловидность юного личика и конечно же яркие глазки.

«Ого-го! Совсем другие дело», «Приятно взглянуть — как похорошела», «Ну просто копия папы», «С Питтом одно лицо», «Ну как так бывает?? И на Анджелину похожа, и на Брэда», «В платьице выглядит совсем по-девичьи», «Ей наверное совсем не привычно в юбке», «Какая красавица выросла», «Браво! И мама, и дочка — просто шикарно!!», «Ну красотища! Сразу бы в платье», «Стиль до мелочей», «Само очарование», — пишут фолловеры.

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