Привлекла внимание: Ксения Собчак в шелковом платье в горох и тапочках отметилась в магазине

Телеведущая продолжает делать ремонт в своем доме. Примечательно, что даже в строительном магазине она появилась в ярком образе.

Ксения Собчак является одной из самых известных персон в России. Она не только ведет разные передачи, но и берет интервью у знаменитостей. Телеведущая также соглашается вести разные мероприятия, включая свадьбы.

Собчак не скрывает, что много внимания уделяет образам. Она за последние десять лет поменяла стиль. Блондинка носит наряды российских дизайнеров, но иногда она позволяет себе добавить интересную деталь, к примеру, авоську.

Вот уже несколько лет Собчак строит свой дом. Она продумывает каждую деталь дизайна. На этот раз телеведущая отправилась выбирать двери. Она выбрала не костюм или джинсы для такого случая.

Блондинка предстала в шелковом платье в горох. Она дополнила наряд мандаринового цвета бусами. Примечательно, что Ксения дополнила образ тапочками. Она устроила целую фотосессию в магазине.

«Вы знаете, последнее время я активно занимаюсь своим новым домом. К выбору межкомнатных дверей подошла с особой тщательностью — в доме больше 20 проемов и двери будут сопровождать тебя везде, куда бы ты не пошел», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие отметили, что она похорошела. «Чудесное платье», «Сначала я думала что пост про платье, двери не заметила. Но и они хороши», «Шикарная женщина», «Ох, как ждем ваш дизайн дома», «Ксения Анатольевна классная. Глаз радуется», — прокомментировали пост подписчики.

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