«Стиль абсолютно провалила»: Собчак испортила у фигуру, надев лосины и мешковатый жакет

Телеведущая в необычном наряде появилась на кинопоказе. Ее образ удивил даже стилиста Надю Иванову.

Ксения Собчак уже много лет работает на телевидении. Она не боится говорить то, что думает. На интервью к ней идут не всем артисты. Она не раз критиковала звезды. Так она в свое время оценила не лучшим образом гардероб Анастасии Волочковой и Леры Кудрявцевой.

Сама телеведущая за последние годы поменяла свой стиль, но порой ей нравится выделяться. Она может прийти на красную дорожку с авоськой.

На днях Собчак появилась на красной дорожке в легкой юбке и блузке-корсете. Она выглядела женственно. Журналистку сопровождал муж Константин Богомолов. А вот на другом кинопоказе телеведущая предстала в лосинах в горох и жакете с платком и поясом. Ее лук дополнили слингбэки бледно-зеленого цвета. Ксения произнесла речь на публике.

Поклонники были удивлены такому выбору наряда. «Кто стилист? Со вкусом точно проблемы», «Надену все лучшее сразу», «Ну и что за прикид у Собчак?! Для охраны огорода?!» — стали писать подписчики. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.

«Я слежу за Ксение и как за светской львицей, и как за яркой женщиной. Действительно, за последнее время ее вкус стал тоньше и деликатнее. Могу предположить, что с ней работают стилисты. Что касается этого образа, то он меня шокировал. Он абсолютно нелогичный, нетрендовый и абсолютно случайный. Ощущение, что девушка рылась в шкафу и искала вещи на ощупь. Данный костюм портит ее пропорции фигуры. Лоснящиеся лосины и такой пиджак оверсайз — плохо сочетаются между собой. Более того, жакет имеет мешковатую форму. Странно торчащий платок, который будто свалился с шеи. Этот образ — абсолютно мимо с любой позиции. Здесь Ксения, к сожалению, стиль абсолютно провалила», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.

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