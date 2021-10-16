С мамой и бабушкой: Собчак засняла разговор с подросшим сыном в домашней обстановке

Ксения Собчак не скрывает, что раньше не любила детей. Однако во время брака с Максимом Виторганом у нее родился сын Платон. С тех пор телеведущая почти каждый отпуск проводит с наследником. Она хвастается его успехами и уже думает о том, в какую школу отправить наследника. В последнее время у блондинки много работы. Зачастую Виторган приглядывает за ребенком, когда у него есть время.

Однако накануне Ксения смогла провести время с сыном. Она засняла видео, когда мальчик пришел к ней в спальню и стал делиться эмоциями от увиденного. Там была и мама телеведущей Людмила Нарусова. Она предстала без макияжа и в простой домашней одежде.

«Что акула делает?» — спросила Собчак.

«Она хочет съесть, но дельфин туф! И на спину туф и полетел!» — пояснил Платон. «И спасает собачку!» — уточнила Нарусова. «И даже поцеловал ее», — добавил мальчик. «Видео с дельфином и собачкой произвело сильное впечатление», — отметила телеведущая.

Поклонники восхитились трогательными семейными кадрами. Многие заметили, что Платон подрос. Напомним, что скоро наследнику Ксении исполнится пять лет. «Какой очаровательный блондин», «Как он хорошо разговаривает», «Классно, что бабушка рядом», «Такая крутая семья. Платон точно вырастит интеллигентным малым», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.