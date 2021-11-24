Добавила изюминку: Мирослава Карпович предстала в стеганом пальто горчичного цвета

Мирослава Карпович является актрисой. Поклонники знают ее по роли в сериале «Папины дочки». В отличие от коллег, она решила сделать упор на фотосессии и стала моделью.

Теперь Мирослава регулярно ездит на съемки для журналов и каталогов. Она также играет в театре. Обычно актриса редко появляется на публике, но на днях она стала героиней в шоу Ивана Урганта, где показала брючный костюм с принтом.

В обычной жизни Карпович редко наряжается. Увидеть ее в платье можно на фотосессии, а вот в обычной жизни она чаще носит более комфортные образы.

Актрисе нравится расслабленный стиль. Недавно она позировала в берете и пальто с узором. Теперь возлюбленная Павла Прилучного предстала в стеганом пальто горчичного цвета, которое стало изюминкой образа, и широких брюках небесно-голубого оттенка. Ботинки на шнуровке дополнили ее наряд.

«Моднявость», — заявила артистка.

Поклонники одарили ее комплиментами. Многие отметили, что так ярко мало кто одевается. К слову, стеганые куртки и пальто стали трендом. Алсу тоже выбирает такую верхнюю одежду. «Просто чудо! Какая яркая», «Словно птенчик», «Ну какая вы приятная и лучезарная», «Хочется вами любоваться», «Такой стиль мне нравится», «Как вам это все идет», «Мирочка, сколько цвета», — стали писать пользователи Сети.

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