«По-прежнему в моде»: Алсу в джинсах палаццо и стеганом бомбере отметилась на концерте

Певица вместе с Жанной Мартиросян посетила концерт «Прожектор Пэрис Хилтон». Она выбрала осенний лук с модными деталями, которые оценил стилист Руслан Громов.

Алсу является популярной исполнительницей. Уже много лет она выступает на сцене со своими хитами. А недавно артистка приняла участие в шоу «Дуэты», где спела со своей дочкой Микеллой Абрамовой. Девочка пошла по стопам мамы и занимается музыкой.

Многие восхищаются не только голосом Алсу, но и ее чувством стиля. Недавно артистка продемонстрировала несколько нарядов, примерив даже леопардовое платье. Но обычно она предпочитает носить более сдержанные образы. Накануне певица увиделась с подругой Жанной Мартиросян. Они вместе отправились на концерт.

На этот раз Алсу облачилась в джинсы палаццо и черный стеганый бомбер. Она даже отказалась от каблуков, надев ботинки. Звезда собрала волосы в пучок и дополнила аутфит аксессуарами. Жанна, в свою очередь, выбрала кожаное платье-жакет и сапоги на платформе.

«На днях с Алсу были на концерте „Прожектор Пэрис Хилтон“! Крутой концерт получился! Люблю я, конечно, интеллигентных, талантливых, интеллектуальных умных, начитанных комиков! Я, наверно, старовер», — отметила жена Гарика Мартиросяна.

Поклонники восхитились тем, как выглядят девушки. Однако многие посчитали образ Алсу не самом удачным. «Мои любимые», «Такие красивые», «Алсу в джинсах утонула», «Такая классная Алсу, но эти джинсы портят образ», — стали писать подписчики. Со многими согласился стилист Руслан Громов, который оценил образ Алсу для портала Teleprogramma.pro.

«Джинсы портят шикарную фигуру Алсу, линия талии оставляет желать лучшего. Стеганые текстуры актуальны в 2021 году, но тренд потихоньку угасает. Бомберы по-прежнему в моде, но лучше выбирать свободные и более лаконичные модели», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он шесть лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion- колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.

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