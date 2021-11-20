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«Я бы могла поставить 5,3!»: Тарасова раскритиковала выступление Муцениеце в «Ледниковом периоде»

При этом тренер заметила, что актриса очень старается.

«Я бы могла поставить 5,3!»: Тарасова раскритиковала выступление Муцениеце в «Ледниковом периоде»
Агата Муцениеце и Александр Эмберт. Фото: Первый канал

В восьмом выпуске «Ледникового периода» актриса Агата Муцениеце и фигурист Александр Эмберт показали жизненный номер. Ребята как будто пытались выбраться из сложной ситуации, но в конце концов проблемы накрыли их.

Жюри номер понравился, в основном все поставили шестерки, но недочеты все же нашли. И много.

Агата Муцениеце и Александр Эмберт. Фото: Первый канал
Агата Муцениеце и Александр Эмберт. Фото: Первый канал

«Да, я видел недотянутые ноги у Агаты, неразвернутые носки, но номер мне очень понравился», — признался Максим Траньков.

Татьяна Тарасова поддержала Транькова в высказываниях. Она тоже заметила, что техника у Агаты пока страдает, но видно, что девушка старается.

«Я бы могла поставить 5,3, но, обладая умом и памятью, поставила 5,9. Это очень хорошая оценка», — подытожила Тарасова.

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