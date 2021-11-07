«А наряд маловат»: Рудова в крохотном платье бэби-долл обнажила пышный бюст на камеру

Актриса призналась, что ей нравится, когда она так выглядит. Сползающий наряд не скрыл ее прелести.

Наталья Рудова частая гостья на вечеринках. Актриса знакома многим по фильмам и сериалам. Известность ей принесла роль в сериале «Татьянин день». В последнее время она неустанно работает своей фигурой.

В 38 лет блондинка может похвастаться стройностью, но она видела в себе недостатки, поэтому недавно похудела. Теперь артистка регулярно хвастается формами. Она даже публикует фото в бикини.

Обычно Рудова наряжается для выходов в свет. Она не скрывает, что любит веселиться. Ее образы зачастую привлекают внимание публики. На этот раз актриса облачилась в миниатюрное платье бэби-долл с цветочным принтом.

Наряд на тонких лямках подчеркнул ее стройные ноги. При этом платье едва прикрыло ее пышный и упругий бюст. Наталья покрасовалась перед камерой под музыку.

«Люблю эту песню, и себя такой», — написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. Но нашлись и те, кого лук блондинки смутил. «Ну что за девушка», «Какая грудь упругая», «Ох, как стоит», «Платье не по размеру! Грудь выкатилась», «Очень красивая, но платье такое маленькое», «А наряд маловат», «Лямки трещат», «Ну фигурка у вас бомбическая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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